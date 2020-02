“In viaggio tra i primi libri” al Castello un workshop sull’educazione alla lettura

Un workshop dedicato a insegnanti, genitori o, semplicemente, persone curiose di scoprire le dinamiche che entrano in gioco nella scelta dei libri più appropriati per iniziare a leggere. È questo il fulcro de “In viaggio tra i primi libri“, un evento organizzato da ZonaEffe in collaborazione con Mammachilegge e Francesca Romana Grasso, che svolgerà il ruolo di tutor durante i laboratori. Il workshop si svolgerà oggi, sabato 15 febbraio, dalle 10 alle 18 e rientra nella rete di iniziative cittadina “La città bambina“.

Forte delle sue competenze in materia di educazione alla lettura, Francesca Romana Grasso prenderà in esame i più quotati autori per bambini (tra i quali Tana Hoban, Katsumi Komagata, Bruno Munari ed Edward Steichen) evidenziando i lati positivi e negativi. Alla fine del laboratorio i presenti saranno quindi in grado di orientarsi in maniera autonoma nella scelta dei libri più adatti per iniziare al meglio il percorso di crescita culturale del bambino.

«L’incontro tra i libri e le persone agli esordi della vita», si legge nella nota stampa dell’evento, «avviene attraverso una mediazione: se intorno all’oggetto libro o a un’immagine si alimentano isole di intimità e piacere, su di esse si radicherà un interesse verso la lettura, un interesse che muterà mano a mano che si renderanno disponibili per il lettore in fasce nuove funzioni cognitive, motorie e sociali».