In via di dimissione gli ultimi pazienti Covid ricoverati in Malattie Infettive a Bisceglie

Il numero delle persone ancora positive al Coronavirus nella provincia Bat si sta avvicinando al fatidico zero. Il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie ospita solo pazienti ormai negativizzati e sulla via della dimissione. Sergio Carbonara, direttore dell’unità ospedaliera di Malattie Infettive ha dichiarato: “Abbiamo iniziato, d’intesa con la direzione, a rispondere alla domanda che sarà sempre più importante nei prossimi giorni di quei pazienti con infezione respiratoria che necessitano di ricovero, ma che sono ancora negativi ai primi accertamenti virologici. Questi vanno trattati come possibili casi di infezione, che spesso è possibile confermare solo successivamente”. L’ospedale di Bisceglie sarà presto in grado di riprendere l’attività ambulatoriale sospesa a causa dell’emergenza sanitaria e al contempo occuparsi dei nuovi casi sospetti di Covid-19. “L’esperienza ormai maturata nella gestione dell’emergenza ci permetterà di ripartire sia trattando i casi sospetti, sia garantendo assistenza sanitaria per quanto riguarda le branche chirurgie, materno-infantile e mediche”, spiega Andrea Sinigaglia, direttore sanitario del nosocomio biscegliese. L’ospedale Covid di Bisceglie sarà quindi gradualmente dismesso, come confermato dal direttore generale dell’Asl Bt, Alessandro Delle Donne, che comunque invita ancora alla massima prudenza, dal momento che “il virus circola ancora, peraltro in maniera più subdola, dando forme asintomatiche o pauci-sintomatiche. Basta un passo sbagliato per tornare indietro”.