Impegni esterni per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco

Trasferte in terra barese e siciliana per le portacolori biscegliesi Futbol Cinco e Futsal Bisceglie che scenderanno in campo sabato 25 gennaio ospiti rispettivamente del Dream Team Palo del Colle e del Real Cefalù.

Rinvigoriti dal successo in rimonta contro la Futsal Andria, i nerazzurri puntano a proseguire la striscia positiva di risultati nel match contro la squadra barese che si disputerà al Polivalente “Lorusso” di Binetto. Una partita che, almeno sulla carta, vede favoriti i padroni di casa considerando che occupano la sesta posizione in classifica con 31 punti e sono reduci da due vittorie consecutive contro Azzurri Conversano per 5-4 e per 6-0 ai danni del New Team Putignano. Al contempo però, i biscegliesi puntano ad ottenere punti per proseguire la striscia di risultati positivi e scalare posizioni in classifica. Il Palo del Colle ha siglato sinora 83 reti di cui ben 14 portano la firma di Americo Dos Santos Matheus. La squadra barese inoltre, si è molto rinforzata nel match dicembrino con gli acquisti di Toma, Mazzone, Roselli, Vallarelli, Mitrotta, Guastamacchia e Marolla. All’andata il Dream Team Palo del Colle, sbancò il “Centro Sportivo Olimpiadi” con un rotondo 5-0. Fischio d’inizio ore 16.00.

Un’ora dopo, al “Pala Tricoli” di Cefalù, scenderà in campo il Futsal Bisceglie ospite della compagine locale siciliana del Real Cefalù degli ex Montelli e Mazzariol.

Riposa invece la Diaz.

Foto: Antonio Porro