Impatto auto-bici su via Vittorio Veneto: 24enne in ospedale

Attorno alle ore 8.30 di questa mattina, lunedì 8 giugno, una ragazza di origine ucraina di circa 24 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata colpita dalla portiera di un’auto in via Vittorio Veneto, nelle vicinanze della banca Monte dei Paschi di Siena. A seguito dell’impatto, la giovane donna ha perso il controllo della bici, cadendo. Alla guida della vettura un 76enne di Bisceglie che, secondo le prime ricostruzioni, era intento ad ultimare la manovra di parcheggio.

Per la malcapitata è stata necessaria l’assistenza medica. Sul posto, infatti, è intervenuta un’ambulanza in servizio 118, che ha trasportato la giovane per accertamenti all’ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, che hanno provveduto a regolare il traffico su via Vittorio Veneto e a ricostruire la dinamica del sinistro.