Il Tennistavolo Dolmen chiude il girone d’andata da protagonista

Prosegue con buoni risultati il campionato delle formazioni del Tennistavolo Dolmen Bisceglie, nel campionato di serie D2.

Le quattro compagini del team biscegliese hanno completato il girone d’andata, primeggiando con il team TT Dolmen Hygge Dolce Quotidiano , capolista del girone B a punteggio pieno, con 7 vittorie. La squadra è capeggiata dal capitano Giacomo Amati (14 vittorie su 14 incontri), con i compagni di squadra Domenico Lupone, Daniele Di Pilato e Gioele Lacedonia.

Nello stesso girone B, il TT Dolmen Tabaccheria G. Valente ha chiuso il girone d’andata al quinto posto con 5 punti all’attivo (2 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte). Il team Tabaccheria G. Valente è composto da Francesco Simone, Andrea Zecchillo, Francesco Palumbo ed Emanuele Troilo.

Compete per i primi posti anche il TT Dolmen Elianto Solar Solution, terza forza del girone C. Con 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, il team Elianto Solar Solution insegue la capolista TT Seven Club Bitonto, a +4.

I quattro componenti del team sono Davide Troilo, Matilde Ingravalle, Antonio Luigi Amati e Giuseppe Dell’Olio.

A completare la schiera delle compagini del Tennistavolo Dolmen Bisceglie c’è il TT Dolmen Pizzeria La Fontana, collocata nel girone C di cui è attuale quinta forza. Il team composto da Girolamo Dell’Olio, Corrado Paolo Palumbo, Sergio Antifora, Pasquale Di Ceglie ed Antonietta Baldini ha chiuso il girone d’andata con 3 vittorie e 4 sconfitte.

Il campionato del Tennistavolo Dolmen riprenderà il 18 gennaio, data in cui avrà inizio il girone di ritorno.

In foto: Luigi Amati (Pagina Facebook TT Dolmen Bisceglie)