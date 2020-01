Il sospiro biscegliese ospite al Fico Eataly World di Bologna

Sabato 1 e domenica 2 febbraio, il Fico Eataly World di Bologna ospiterà il sospiro. Prodotto tipico della gastronomia locale, il dolce sarà presentato da un equipe di pasticceri biscegliesi che racconteranno attraverso showcooking, degustazioni ed aneddoti tutte ciò che c’è da sapere su questo dolce e sulla città che lo custodisce.

Ad ospitarli, il più grande parco del mondo dedicato alla gastronomia e al settore agroalimentare, un mercato di 9mila metri quadrati, suddiviso per tematica e filiera, che ogni anno accoglie oltre 5 milioni di visitatori. “Portare nel gotha dell’eccellenza enogastronomica italiana il nostro dolce tipico è per un noi un grande orgoglio”, ha raccontato il referente dell’Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie Sergio Salerno. “La nostra sarà una grande opportunità per far conoscere ad una foltissima platea il dolce tipico biscegliese e il nostro amato territorio, senza tralasciare la passione messa in atto dai maestri pasticceri che ogni giorno con pazienza e dedizione si dedicano ad un lavoro che si fa interprete e depositario della nostra tradizione”.

Le pasticcerie biscegliese associate sono: Pasticceria Gelateria San Pietro, Acquafredda, Crema e Caffè, Dolce Caffetteria, Ghiottonerie, Il Cibo degli Dei, Il Forno delle Meraviglie, Moonflower, Pasticceria Trani.