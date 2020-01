Il sogno Coppa Puglia del Nettuno C5 si ferma in semifinale

Termina il semifinale il cammino del Nettuno C5 in Coppa Puglia, competizione riservata alle compagini della Serie C2 di calcio a 5.

Al Pala Todisco di Cisternino, sede delle finali regionali 2019/20 di C1, C femminile e C2, il sodalizio presieduto da Tonio Papagni si è dovuto arrendere in semifinale all’Alta Futsal ieri, 5 gennaio. Altamurani avanti 4-0 dopo appena un quarto d’ora di gioco grazie alle marcature di Tancredi, Arduo (doppietta) e Cardone. Drapni prova a riaprire la contesa per il Nettuno, Laddaga e Tancredi confezionano nel primo tempo il 6-1 che mette in ghiaccio la qualificazione per gli avversari. Nella ripresa ancora Laddaga in gol per l’Alta Futsal. Landriscina, Valente e Drapni (doppietta personale per lui) rendono meno amaro il passivo in casa Nettuno. La rete di Rissi chiude sull’8-4 la contesa con la compagine guidata da mister Bufano che stacca il pass per la finale dove affronterà il Medania Sport che a sorpresa ha eliminato il quotato Futsal Noci 4-2.