Il Rotary Club dona 100 visiere all’Ospedale di Bisceglie

Il Rotary Club di Bisceglie, attualmente presieduto da Caterina Bruni, ha donato 100 visiere di protezione individuale all’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Una importante iniziativa solidale nei confronti di tutti gli operatori del nosocomio cittadino.

Anche il distretto 2120 pugliese si è attivato per poter fronteggiare l’emergenza sanitaria di questi giorni acquistando mascherine e altri dispositivi di protezione individuale e rendendosi utile anche in termini di risorse umane in virtù della sinergia tra Sabino Montenero, Presidente della Commissione Distrettuale “Volontari del Soccorso e Maxi Emergenze” e il Referente Nazionale del Rotary per la Protezione Civile.