“Il Quizzone”, la Compagnia Dialettale Biscegliese tra intrattenimento e rilancio dell’economia

Un’idea al passo coi tempi, capace di unire utile al dilettevole, anzi, al dilettevolissimo. La Compagnia Dialettale Biscegliese, in seguito a un forzato periodo di fermo e rimettendo in moto verve e goliardia, ha ideato un format leggero ma anche vantaggioso: “il Quizzone”.

Si tratta di un format di puro intrattenimento nei locali biscegliesi (bar, pasticcerie, gelaterie, cioccolaterie, pizzerie, bracerie, ristoranti e pub) nel corso del quale gli attori della storica compagnia vernacolare cittadina, interpretando ciascuno il loro ruolo, inanelleranno una serie di domande, proprio a mò di quiz: il cliente che indovinerà il maggior numero di risposte esatte si aggiudicherà la consumazione.

“Dopo mesi duri d’isolamento forzato e problematiche varie, si avverte la necessità di ridere e stare insieme con il sorriso, cercando di dare il nostro piccolo contributo alla ripresa di quelle attività messe sotto pressione da questa terribile pandemia”, sostengono gli interpreti della Compagnia, “Questo format, ideato dall’autore della compagnia Pino Tatoli, darà la possibilità di poter trascorrere momenti di ilarità e di svago e, perché no, di non pagare la propria consumazione”.

I clienti avranno pertanto la possibilità non solo di divertirsi, ma anche, rispondendo esattamente, di non pagare le proprie consumazioni. Le domande saranno formulate da Uccio Carelli, in arte Andrea Di Dio, e da Vincenzo Lopopolo, in arte Pantaleo Di Reda.

I due conduttori saranno affiancati dal Pino Tatoli, in arte il ‘tuttologo’ Bartolo Di Leo, da Francesco Di Bitetto, vale a dire l’esperienza di Nonna Rosina Lavolpicella, e da Francesco Mastrodonato, il ‘pozzo di cultura’ Gianni Dio. A richiesta, il concorrente in difficoltà, avrà la possibilità di chiedere un ‘aiutino’ e di avvalersi quindi dei suggerimenti dei tre ‘saggi’ nel caso in cui non si conosca la risposta.

Qualunque locale biscegliese intendesse organizzare una serata “il Quizzone”, può contattare la Compagnia Dialettale Biscegliese alla mail

dialettale_bisceglie@libero.it oppure ai numeri 3404910870 (Pino) – 3356418544 (Vincenzo).