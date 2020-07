Il progetto Bisceglie Rugby Femminile approda in Serie A / VIDEO

Una nuovo ed intrigante progetto sportivo sta per muovere i suoi primi passi nella città di Bisceglie. Si tratta del Bisceglie Rugby Femminile che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A.

Alla prima ufficiale del club al campo “Di Liddo”, presenti il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Casella e l’assessore allo sport, Loredana Acquaviva.

L’idea parte da un progetto congiunto che vede tra le società protagoniste proprio il sodalizio cittadino. Il club presieduto da Antonio Pedone, dal 2018 anno di fondazione, ha letteralmente bruciato le tappe chiudendo la stagione 2018/19 in seconda posizione in Coppa Italia Puglia, mentre quest’anno era al comando prima che la pandemia bloccasse in maniera definitiva la stagione.

Bisceglie Rugby che ha avviato quindi in vista della stagione 2020/21 una collaborazione aprendo il progetto comune della Serie A al Capurso Bears, presidente Massimiliano Centrone, Bitonto Rugby con presidente Armando Tateo, Gioia del Colle Rugby con Rosario Milano presidente e Pasquale Cantore riferimento per il progetto Serie A e Foggia Rugby con le ragazze già tesserate per il club biscegliese.

Campionato di Serie A femminile composto da due gironi: uno che raggruppa le squadre del nord Italia, l’altro quelle posizionate nel centro-sud con la compagine biscegliese che dal punto di vista geografico sarà quella più a sud tra le iscritte. Obiettivo delle partecipanti è quello di essere promosse nel campionato Elite dove partecipano le migliori squadre italiane.

Bisceglie Rugby che comprende circa 40 rugbiste con una media di almeno 30 atlete presenti agli allenamenti che saranno tre alla settimana. Due congiunti, lunedì in quel di Capurso, mercoledì al campo “Di Liddo” di Bisceglie. Al venerdì invece, sempre sul sintetico del “Di Liddo”, ad allenarsi saranno le ragazze tesserate per il Bisceglie Rugby.