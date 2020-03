Poliambulatorio “Il buon Samaritano” compie un anno: tavola rotonda con Michele Emiliano

Il poliambulatorio “Il buon Samaritano” spegne la sua prima candelina tagliando il traguardo di un primo intenso anno di attività: lo fa con una tavola rotonda dal titolo “Pubblico e privato sociale: alleanza per il diritto alla salute di tutti” che avrà luogo lunedì 2 marzo alle ore 11.30 nell’auditorium don Pierino Arcieri della sede Epass di Bisceglie, in piazza Dalla Chiesa 12.

Parteciperà anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ospiti dell’incontro Alessandro Delle Donne, direttore generale ASL Bat, Daniela Balducci di Fondazione Megamark e Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie.

Andrea Dell’Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio Il buon Samaritano, presenterà i dati e i risultati raggiunti dalla struttura sanitaria in questo suo primo anno di apertura.

Il Poliambulatorio, voluto da Epass, è aperto ufficialmente dal 4 febbraio 2019, dopo un periodo di sperimentazione durato 90 giorni. La struttura si fonda sul contributo di 120 volontari, tra cui quaranta medici, che offrono gratuitamente le proprie professionalità. E’ un servizio sociosanitario nato per contrastare il fenomeno della “sanità negata” e per fornire risposte efficaci alla domanda di salute proveniente in particolare dalle comunità dei territori di riferimento.