Il pivot Simone Elia rinnova il rapporto con la Diaz

Dopo aver annunciato il primo acquisto stagionale, la Diaz torna ad aprire il capitolo conferme annunciando il rinnovo del rapporto con Simone Elia.

Giunto dall’Antonio Padovani Futsal, nel corso del mercato dicembrino, Elia ha saputo dimostrare il suo valore nel giro di poche settimane. Il pivot di Ceglie Messapica è stato il capocannoniere biancorosso con 13 gol messi a segno. Adesso la possibilità di poter cominciare dall’inizio il lavoro agli ordini di Giuseppe Di Chiano e partire con il vantaggio di conoscere l’ambiente dopo l’esperienza della passata stagione.

“Conosciamo il valore di Elia – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – lavora per la squadra e sotto porta, quando è in vena, può farti davvero male. Sarà il nostro riferimento offensivo, consapevoli che Simone abbia indubbie doti da bomber, ma che dovremo lavorare di squadra per fare gol e vincere le gare”.