Il nuovo Bisceglie Calcio sarà gestito da biscegliesi, i nomi dell’organigramma societario

Sarà un Bisceglie Calcio gestito da biscegliesi. È questo quanto si apprendere a margine della nascita da parte della “Bisceglie 1913 srl” che sancisce la fine dell’era Canonico per cominciarne una nuova.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, la creazione della nuova società e del gruppo dirigenziale è stata ratificata in uno studio notarile molfettese. Oltre a Vincenzo Racanati, del gruppo fanno parte: Franco De Martino, Giuliano Mastrototaro, Francesco D’Azzeo, Damiano Loprieno, Gianni Porcelli e Giovanni Somma. New entry rappresentata dalla presenza di Vito D’Addato, ad oggi vice presidente in carica dell’Unione Calcio Bisceglie che potrebbe essere l’anello di congiunzione per una futura collaborazione tra i club. Previsto inoltre il sostegno e la collaborazione di Gianni Casella, Andrea Di Buduo e Vito Pellegrini.

Dalla costituzione della nuova base societaria al mettersi in moto per formare la parte sportiva il tempo è davvero risicato, “Possiamo ritenere l’era Canonico terminata – dichiara Vincenzo Racanati a La Gazzetta del Mezzogiorno – la mia iniziativa di iscrivere la squadra è stata condivisa da diversi amici imprenditori. Tuttavia presuppone una più ampia partecipazione della città, a cominciare dalle istituzioni politiche e dai tifosi stessi. Non dimentichiamo che persiste una situazione debitoria da ripianare – afferma Racanati concludendo – chi davvero vuole bene al Bisceglie deve farsi avanti”.