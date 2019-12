Il Martina non si presenta: non disputata la gara contro l’Unione Calcio

Non ha avuto luogo la gara tra Martina ed Unione Calcio, in programma nel pomeriggio odierno di domenica 22 dicembre al “Tursi” della città tarantina per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

L’Unione Calcio, come da regolamento, ha svolto le consuete procedure di riconoscimento agli ordini della terna arbitrale capeggiata da Luca Vittoria della sezione di Taranto, il quale, rispettati i 45’ minuti di attesa, ha sancito la mancata disputa della gara.

In settimana il sodalizio tarantino aveva già ventilato l’ipotesi della mancata disputa del match, con annessa ipotesi di cessazione delle attività sportive per sopraggiunti problemi societari.

Per il Martina Calcio, terza forza del torneo alla vigilia della gara, si tratta del primo episodio di rinuncia.

Con ogni probabilità, quindi, nei prossimi giorni verrà decretata dal giudice sportivo la vittoria a tavolino per 3-0 dell’Unione Calcio.