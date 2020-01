Il magistrato Giannicola Sinisi presenta a Bisceglie il suo libro “Senza sbarre”

Giannicola Sinisi, magistrato e politico italiano, sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro oggi, giovedì 16 gennaio, alle ore 18. L’incontro con Sinisi servirà come occasione per parlare di una emergenza sociale sempre attuale e dalle implicazioni pressanti e per discutere sul sistema penitenziario italiano e sul suo rapporto con la società.

Si discuterà quindi della condizione dei detenuti, delle possibilità di reinserimento sociale degli stessi e di sicurezza nelle strutture penitenziarie. La presentazione del libro “Senza sbarre” sarà quindi lo spunto per un confronto a più voci, a cui prenderanno parte i monsignori Franco Lorusso e Luigi Mansi, la professoressa Rosa Leuci, la dott.ssa Elisabetta Martucci, don Riccardo Agresti, don Raffaele Sarno e il dott. Giuseppe Mastrapasqua.