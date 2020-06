Il gruppo civico Scegli Bisceglie propone: “Consegna mastelli anche a chi non paga Tari”

Il gruppo civico Scegli Bisceglie, rappresentato in Consiglio comunale da Piero Innocenti, lancia una iniziativa volta a contrastare l’abbandono dei rifiuti per strada. L’idea è quella di consegnare i mastelli anche ai cittadini che non pagano la Tari. I nuclei famigliari non in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti, infatti, attualmente non ne hanno diritto. “La proposta nasce dalla lunga attività sul campo del consigliere comunale Piero Innocenti, incaricato di Energetikambiente, società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Bisceglie, dei controlli contro il deposito illecito di rifiuti su aree pubbliche”, si legge nel comunicato.

“Resterebbero comunque le sanzioni amministrative e l’iter di richiesta dei pagamenti pregressi della Tari andrebbe avanti”, spiega Innocenti, “ma crediamo fortemente che fornire i mastelli a tutte le famiglie potrà evitare l’abbandono dei rifiuti per le strade della città e nell’agro biscegliese. Non faremo nessuno sconto a chi non paga le tasse ma abbiamo il dovere di garantire a tutti i cittadini onesti un paese pulito. La consegna dei mastelli al 100% delle famiglie biscegliesi sarebbe un passo verso una città migliore”.

“Ovviamente”, conclude il consigliere, “l’impegno mio, dell’Azienda e dell’Amministrazione comunale non verrà meno. Continueranno i controlli per le strade, multeremo tutti coloro che dimostreranno di non aver rispetto per la città continuando ad abbandonare i rifiuti per strada, vigileremo perché Bisceglie sia una città sempre accogliente e a misura di cittadino”.