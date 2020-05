Il generale Pasquale Preziosa nominato nel Gruppo strategico di ripartenza della Regione

Il generale Pasquale Preziosa, biscegliese, classe 1953, è stato nominato dal governatore della Regione Puglia Michele Emiliano nel Gruppo strategico di Ripartenza in materia economica e sociale, che avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie per favorire la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive e disegnare un modello di sviluppo per la Puglia dei prossimi anni dopo l’emergenza Coronavirus. Come componente del Gruppo Strategico di Ripartenza, il generale Preziosa svolgerà l’incarico a titolo gratuito. Preziosa è stato nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica il 6 dicembre 2012 dal governo Monti, rimanendo in carica dal 25 febbraio 2013 fino al 30 marzo 2016.

Il Gruppo strategico farà riferimento direttamente al Presidente della Regione e si coordinerà attraverso il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi con il management board della Regione Puglia composto dai capi dipartimento. Assieme a Preziosa, componenti del Gruppo strategico sono Maria Grazia Chiuri, Massimo Bray, Massimo Inguscio, Pierluigi Lopalco, Salvatore Rossi e Alessandro Sannino.

“La squadra Puglia si rafforza da oggi con sette importantissime personalità”, ha dichiarato il presidente Michele Emiliano, “che ci aiuteranno a definire strategie per affrontare i prossimi anni. Il loro punto di vista è molto autorevole, la loro esperienza, la loro visione, le loro relazioni umane e professionali rappresentano per noi una grande opportunità per allargare i nostri orizzonti, e per arricchire il percorso di partecipazione dal basso alle scelte che ha sempre caratterizzato la nostra azione di governo. Ringrazio i sette componenti del Gruppo Strategico per aver accolto con entusiasmo il nostro invito a lavorare per la Puglia, li ringrazio per lo spirito di servizio con il quale svolgeranno questo compito, segno del legame indissolubile con la nostra terra”.