Il Futbol Cinco conferma in toto gli estremi difensori

Inizia a prendere forma il Futbol Cinco targato Maurizio Di Pinto in vista della stagione 2020-2021, con i biscegliesi che parteciperanno, per il secondo anno consecutivo, al campionato di calcio a 5 serie C1.

Faranno parte della rosa i portieri Valerio Di Pilato e Roberto Di Bitonto protagonisti negli ultimi anni dei risultati conseguiti dal sodalizio nerazzurro.

Ai due estremi difensori, si aggiungerà anche Simone Di Benedetto (nella foto). Classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Futbol Cinco difendendo i pali dell’Under 17 e dell’Under 19.

Di Benedetto ha già esordito in prima squadra in occasione della finale playoff regionale in serie C2 persa per 3-2 contro il New Team Putignano e, nella scorsa annata, ha collezionato diverse presenze nel massimo campionato regionale di futsal.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco