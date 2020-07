Il film Darkness di Sergio Racanati all’Asolo Film Festival

Il Capta, Centro Arte Paesaggio Territorio Ambiente, e l’artista biscegliese Sergio Racanati annunciano la partecipazione del film Darkness alla 38esima edizione dell’Asolo Film Festival diretto da Cosimo Terlizzi per il secondo anno consecutivo. L’opera, che sarà presentata nella sezione speciale danza, curata da Stefano Tomassini, “indaga le nostre ipotesi ecologiche in modo provocatorio e profondamente coinvolgente cercando di sviluppare un nuovo vocabolario per la codifica di ambientalismo”.

Il film è attraversato da un solo personaggio: il performer e danzatore Cristian Cucco, toccato dal germe della follia, dall’inquietudine esistenziale. “Essa è tutta interna, nascosta nelle pieghe della psiche, affidata ai meccanismi d’associazione simbolica che collegano un ambiente ad una risposta emotiva. L’unica catarsi verificabile è nella natura: l’individuo non ha più modo di sfuggire alle proprie latenze, può solo decidere di abbandonarsi ad esse assimilandosi alla natura”, si legge nel comunicato di presentazione del film.

Il film è stato prodotto da CAPTA nel 2019, durata 28’:30’’, girato in Italia nella provincia Bari Nord e Bat, tra le periferie e le zone industriali in stato di totale abbandono. Tutte le proiezioni, e i contenuti streaming in diretta, sono a ingresso gratuito sul portale www.asoloartfilmfestival.com. Film e cortometraggi in concorso saranno visibili dopo la registrazione nell’area riservata e limitatamente ai posti disponibili per ogni proiezione.