Il Don Uva soccombe in casa contro il Borgorosso Molfetta

Non riesce a dare continuità il Don Uva Calcio, sconfitto all’inglese fra le mura amiche da Borgorosso Molfetta (2-0) nel ventitreesimo turno del campionato di Promozione, girone A.

Gara in salita per i biancogialli, che al 5′ incassano il colpo dello svantaggio siglato da Sallustio. La fortuna non sorride ai biscegliesi al 24′, quando Pasculli si vede negare la gioia del gol dalla traversa. Dopo 3′ gli ospiti pareggiano il conto dei legni ancora con Sallustio, mentre al 31′ viene annullato un gol ai padroni di casa per fuorigioco segnalato ad Amoroso.

Il finale di primo tempo in crescendo non permette comunque al Don Uva Calcio di recuperare il passivo all’intervallo, e nei primi istanti del secondo tempo, ci prova ancora Pasculli a rimettere in equilibrio le sorti del match, senza fortuna. Nella fase centrale della ripresa i biscegliesi ci provano con Porcelli e De Cillis, arrendendosi soltanto al colpo del definitivo 2-0 che arriva all’89′, siglato da Anselmi. Tredicesimo stop stagionale per i biancogialli, che restano a quota 22 punti in graduatoria.

Nel prossimo turno i ragazzi del tecnico Capurso renderanno visita al Castellaneta, compagine impegnata nella lotta per un piazzamento nelle zone nobili della classifica.

IL PROGRAMMA E LA CLASSIFICA DELLA GIORNATA