Il Don Uva guarda al futuro in attesa della permanenza ufficiale in Promozione

L’ufficialità verrà data nei prossimi giorni dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia, ma in casa Don Uva c’è già aria di festa per una permanenza nel campionato di Promozione che si può ritenere ormai certa.

“È stata una stagione difficile, travagliata sin dagli esordi – esordisce il presidente Milone. Il cambio tecnico e di parte della struttura portante dell’undici l’hanno caratterizzata e condizionata in ogni momento. Ciò nonostante, l’apporto dei nuovi, di mister Capurso in primis, ha permesso di non sfigurare in un torneo composto da tante compagini dall’illustre blasone e con rose altisonanti. Cerchiamo di ripartire, appena ce ne sarà data la possibilità, con lo stesso spirito ed entusiasmo, puntando sempre alla valorizzazione del vivaio di casa. A maggio la nostra storica società compirà 50 anni, un traguardo da festeggiare nel miglior modo possibile”.

“Ringraziamo aziende, amici e tutti coloro che ci hanno supportato durante quest’annata strana e difficile – commenta il direttore generale Emanuele Troilo – sia sotto l’aspetto tecnico che organizzativo. Siamo consapevoli che la prossima sarà altrettanto complicata sotto svariati aspetti, soprattutto per gli effetti del post Covid-19. Nonostante ciò il Don Uva calcio confida nel sostegno e nell’aiuto di tutti coloro che amano e hanno sempre tenuto ai colori bianco-gialli”.