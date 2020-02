Il Don Uva cede alla distanza alla capolista United Sly

Dodicesimo stop stagionale per il Don Uva Calcio, sconfitto al “Di Liddo” per 3-1 dalla capolista United Sly nel match in programma per il ventunesimo turno del campionato di Promozione, girone A.

La gara si mette in salita per i biancogialli che al 16′ incassano il gol dello svantaggio a firma di Lacarra.

I ragazzi del tecnico Capurso, però, tengono bene il campo e riescono a pareggiare i conti allo scadere con Conte, che al 41′ finalizza con un preciso colpo di testa un calcio d’angolo.

La compagine barese rientra nell’intervallo con piglio battagliero ed il Don Uva soccombe dopo poco meno di 1′ con il sorpasso siglato da Diagné.

La rincorsa per i biscegliesi si fa ancor più problematica al 3′, quando Zotti fissa il punteggio sul 3-1, con la specialità su calcio piazzato, passivo che il Don Uva non riuscirà a diminuire nonostante la buona volontà.

La compagine biscegliese scende al terzultimo posto in graduatoria, con 19 punti all’attivo (LA CLASSIFICA AGGIORNATA) .

Nel prossimo turno i biancogialli avranno l’occasione del pronto riscatto, rendendo visita al fanalino di coda Football Club Capurso.