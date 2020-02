“Il dialetto per diletto”, viaggio del vernacolo con Nicola Ambrosino e Franco Carriera

Avrà luogo oggi, martedì 18 febbraio alle 20.00, nella libreria Prendi Luna Book & More, un viaggio poetico e satirico nel mondo del dialetto biscegliese.

“Il dialetto per diletto” è uno spettacolo di e con Nicola Ambrosino e Franco Carriera, una serata condita dai sapori e dai saperi della libreria sita in via Ottavio Tupputi n. 15, nel cuore del centro storico biscegliese.

L’autore e poeta Nicola Ambrosino scrive testi di satira politica e di costume, oltre a essere un appassionato dialettologo, mentre Franco Carriera è, come lo stesso Ambrosino, un attore della Compagnia Dialettale Biscegliese.

Articolo di Martina Catania