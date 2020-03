Covid-19: ferma la stagione i karateka biscegliesi si allenano individualmente

L’emergenza legata al Covid-19 ha imposto lo stop anche ai portacolori del karate biscegliese che avevano cominciato in maniera brillante il nuovo anno.

Molti degli atleti del Gruppo Sportivo Bersaglieri Bisceglie, infatti, lo scorso 9 febbraio al Palasport di Noicattaro erano riusciti a strappare il pass per il Campionato Italiano Kata. Nella categoria Assoluti, nella quale gareggiavano dodici atlete, Laura Dell’Olio aveva conquistato il bronzo superando tre turni con i punteggi di 22,88-23,21 e 23,74. Le soddisfazioni più importanti per il team biscegliese erano arrivate, tuttavia, dalla categoria Junior con tre ragazze capaci di superare la concorrenza delle avversarie ed ottenere la qualificazione alla rassegna nazionale. Oltre alla Dell’Olio, quinta nella circostanza, anche Doriana Pasquale e Rosalba Di Bitonto, rispettivamente settima e nona, erano riuscite a centrare l’obiettivo. In campo maschile, invece, era stato Domenico Gadaleta nella categoria Esordienti a portare a casa il pass grazie al settimo posto conquistato al termine della propria gara. Un pizzico di rammarico per la squadra biscegliese era venuto dalla mancata qualificazione di Valeria Simone e Sohaib Dakibou.

L’avvento della pandemia ha momentaneamente reso vani gli sforzi dei karateka, i quali, nonostante il fermo dell’attività agonistica, continuano ad allenarsi individualmente seguendo le direttive del maestro Francesco Simone. Il tecnico, infatti, sta portando comunque avanti il quotidiano del gruppo sportivo in videoconferenza, programmando allenamenti individuali e riunioni con i genitori seguendo alla lettera il motto “Distanti ma uniti” fatto proprio anche dalla Fijlkam. Ed è proprio con questo motto che il team biscegliese ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario e le forze dell’ordine impegnate in prima linea nella lotta contro il Covid-19.