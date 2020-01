Il Contrabar nella guida Bar d’Italia 2020 di Gambero Rosso

Il 2020 parte con grandi soddisfazioni per la città di Bisceglie. A Milano la 20^ edizione della Guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, che raccoglie le migliori insegne della penisola vede il Contrabar premiato tra i dodici migliori cocktail bar a livello nazionale.

“Una perla nel piccolo gioiello di riqualificazione che è il centro storico, fortemente sostenuta da Confcommercio Bisceglie”, dichiara Leo Carriera, “e frutto di un progetto condiviso da Gianni e Rosita dell’Olio e Francesco Di Gioia. Con carisma, tecnica e creatività, infatti, Contrabar rappresenta per Gambero Rosso un cocktail bar interessante e contemporaneo, bello negli interni ed una proposta capace di convincere fin da subito. Per bancone un imponente tronco di sette metri superato soltanto dalla bottigliera che di metri ne misura nove ed una carta che racconta tutta la loro abilità e competenza”.

“Un locale capace di ben inserirsi in una fetta di mercato di tendenza, ma anche di comprendere l’importanza della valorizzazione di ciò che già esiste, come il bellissimo centro storico di Bisceglie”, continua il direttore Confcommercio Bari-BAT, “volano per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio. Siamo orgogliosi di una realtà del genere e felici di valorizzarla. L’auspicio è quello che sul suo modello tanti altri imprenditori locali si cimentino in progetti del genere con il loro stesso entusiasmo”.

Una gioia immensa per Gianni Dell’Olio, uno dei tre soci: “E’ la prima volta che il nostro lavoro viene riconosciuto a così alti livelli. Il locale è aperto da 3 anni, ma in realtà nonostante la nostra giovane età (35 anni di media) lavoriamo con impegno e passione da oltre 10 anni nel settore. Tre anni fa, abbiamo colto le sollecitazioni della Confcommercio Bisceglie a investire nel centro storico, e contribuire al suo rilancio. Ringraziamo Confcommercio che ci sostiene sempre, anche con l’associazione Conbitur, di cui facciamo parte. La visibilità che ci danno esternamente, è davvero grande.”