Il Comune di Bisceglie verso le sedute di consiglio comunale in videoconferenza

Il Segretario Generale del Comune di Bisceglie, Rosa Arrivabene, e il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Casella, hanno disposto gli atti per avviare, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un sistema telematico di riunione in videoconferenza, discussione e votazione del Consiglio Comunale, nonché delle Commissioni Consiliari e Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del consiglio, quindi, ha approvato il disciplinare relativo alla gestione in videoconferenza attraverso sistemi telematici che permettano il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l’identificazione dei partecipanti, delle sedute, in linea con le misure di prevenzione previste dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19.

Il Presidente Casella, ringraziando la Segreteria generale, il Sindaco e tutti coloro che stanno lavorando alla possibilità di svolgere le sedute in videoconferenza, ha sottolineato l’importanza di consentire agli organi politico-istituzionali di continuare a lavorare in sicurezza per la salute di ognuno, così da far fronte, anche in questa fase emergenziale, alle esigenze di governo della Città.