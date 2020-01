Il comitato Carlo de Trizio dona materiale didattico per bimbi dell’oncologico di Bari

Il comitato Carlo de Trizio, in occasione della festa della Epifania, ha voluto far dono ai bimbi ricoverati presso il reparto Pediatrico Oncologico del Policlinico di Bari di materiale di didattico e libri, dedicati ad una fascia di età entro i 14 anni, consegnati all’Associazione di Volontariato “Libri su Misura”. Materiale che consenta loro svago e continuità nelle attività scolastiche durante i periodi, spesso anche lunghi, di ricovero.

“Abbiamo voluto essere vicino ai ragazzi ricoverati, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario che si occupa di loro e lo abbiamo voluto fare in questi giorni di festa, in questi giorni in cui si ha bisogno di avere persone vicine che li ama”, fanno sapere dal comitato.