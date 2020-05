Il colore, l’entusiasmo e il sorriso dei runner nel video-dedica di Bisceglie Running

“Siamo felici di farvi rivivere i momenti più belli di ‘Io Corro con Te’. Buon divertimento”, questa la dedica dei responsabili dell’associazione Bisceglie Running nella giornata in cui si sarebbe dovuta svolgere la settima edizione della sei chilometri sul lungomare di ponente.

Il covid ha annullato la manifestazione sportivo-culturale, ma non lo spirito dei runner e dei walker biscegliesi. E per celebrare questo spirito, ora che è possibile, con le dovute accortezze, correre e camminare per la splendida litoranea cittadina, l’associazione, presieduta da Mauro Sasso, ha regalato un video a quanti hanno preso parte alle sei edizioni precedenti.