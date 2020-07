Il Circolo della Vela organizza l’iniziativa “Ripartiamo a vele scellerate”

Nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’edizione 2020 della “Scellerata Regata”, annullata a seguito delle restrizioni anti-Covid, il Circolo della Vela di Bisceglie promuove l’iniziativa denominata “Ripartiamo a vele scellerate”. L’evento è previsto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, con una veleggiata di circolo non competitiva (partenza prevista alle ore 10) che si articolerà attraverso un percorso prospiciente la litoranea di ponente.

Inserita nel cartellone del Festival MACboat 2020, la veleggiata sarà organizzata nel ricordo di Alfredo Di Clemente, socio fondatore del Circolo della Vela di Bisceglie scomparso nel 2015. La manifestazione godrà del supporto sicurezza predisposto dalla Società Nazionale di Salvamento di Bisceglie, oltre alla presenza di un gommone con a bordo un cane ed un addestratore/bagnino della Scuola Cani Salvataggio Nautico. Ci sarà spazio inoltre per un’esibizione dei piccoli “pirati” del Circolo, coordinati dagli istruttori Pierino Di Liddo e Peppino Maenza.

L’uscita delle imbarcazioni dal porto di Bisceglie sarà preceduta, alle ore 9, da un briefing in cui sarà ufficialmente svelato il progetto “Scuola Vela”, grazie al quale il CV Bisceglie potrà beneficiare di un luogo fisico per sviluppare la propria attività, con la realizzazione di un’area spogliatoio, pontile galleggiante, scivolo d’alaggio per derive, magazzino vele, bagni, rastrelliere per barche e l’attivazione di un seabin (robot depuratore).

Finanziato dalla Regione Puglia, con il sostegno del Comune di Bisceglie e l’apporto di Bisceglie Approdi, il progetto “Scuola Vela” sarà illustrato nei dettagli dall’architetto e ideatore Giovanni Nacci. Previsti, inoltre, gli interventi del presidente Antonio De Angelis, del sindaco Angelantonio Angarano e dell’assessore allo sport Loredana Acquaviva.