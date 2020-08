Il Centro Anziani Storelli sospende momentanemente le visite nella struttura

Il Centro Anziani Storelli di Bisceglie ha deciso precauzionalmente di sospendere momentaneamente l’accesso alla struttura per via dei nuovi aumenti di casi Covid in Puglia con qualche nuovo positivo anche nella provincia Bat.

“Gentili famiglie, devo con rammarico comunicarvi”, afferma don Fabio D’Addato, presidente dell’associazione laiacale San Silvestro, “che momentaneamente sono sospese tutte le visite dei nostri anziani. Giusto il tempo di capire come l’epidemia si sta sviluppando nel territorio. Giocare d’anticipo può sembrare inutile o esagerato”, conclude don Fabio nel breve messaggio, “ma può essere anche salvifico per i più deboli della nostra società: i nostri nonnini”.

Lo stesso don Fabio, contattato telefonicamente, ha dichiarato; “Stiamo decidendo in queste ore come procedere per fare in modo che le visite siano sicure per il bene dei nostri anziani presenti nella struttura. Ci potrebbe anche essere la possibilità che nel giro di pochi giorni si possa cambiare i protocolli per l’accesso alle visite”.