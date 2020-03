Il Catania si impone a Bisceglie, nuovo stop interno dei nerazzurri

Terza sconfitta casalinga consecutiva per il Bisceglie Calcio che cede di misura al Catania nel match valido per il trentesimo turno del campionato di Serie C. Decide una rete di Salandria al 63’.

Mister Mancini propone un 3-4-1-2 nel quale torna titolare il giovane Ferrante a supporto del tandem costituito da Montero e Gatto. Difesa davanti a Casadei pressoché obbligata con Karkalis, Joao Silva e Diallo, a centrocampo Petris e Mastrippolito agiscono sugli esterni mentre Zibert e Trovade sono i due centrali. Ospiti in campo con il 4-2-3-1, Beleck è l’unica punta supportata da Capanni, Curcio e Di Molfetta.

Nello scenario surreale di un “Ventura” deserto, partenza sprint degli etnei che tra il 5’ e l’8’ costruiscono due occasioni per il vantaggio. Nella prima circostanza Beleck non riesce a deviare verso la porta un cross proveniente dalla destra mentre tre minuti più tardi la bordata di Vicente si stampa sulla traversa. Dopo un primo quarto d’ora di difficoltà i nerazzurri reagiscono ed al 22’ arriva la prima opportunità per i padroni di casa ma il colpo di testa di Gatto, sugli sviluppi di un calcio piazzato, si perde sul fondo. La contesa staziona per lo più nella zona centrale del campo nel secondo segmento della prima frazione, al 29’, però, si rivede il Catania con un tiro sbilenco di Beleck il quale assume una traiettoria insidiosa ma non impensierisce Casadei. Centoventi secondi dopo nuova chance per il Bisceglie, Zibert scarica un destro dal limite dell’area e per pochissimo non trova il vantaggio.

Botta e risposta in avvio di ripresa, Curcio sfiora il palo con un rasoterra mancino al 47’ mentre al 50’ è ancora Zibert a provarci per i nerazzurri il suo tentativo, tuttavia, non inquadra lo specchio della porta. In un momento di stanca della contesa, la sfortuna si accanisce sugli stellati che perdono per infortunio Casadei ed essendo già privi di Borghetto sono costretti a mandare in porta il giovanissimo Messina, all’esordio tra i professionisti. Al 63’ si sblocca la partita, Montero perde palla nella zona centrale del campo e gli etnei si lanciano velocemente in contropiede, Di Molfetta porta palla fino al limite dell’area e serve Salandria che con una conclusione potente non lascia scampo all’incolpevole Messina. Mister Mancini prova a scuotere i suoi con i cambi ma il Bisceglie fatica a costruire opportunità, complice l’ottima fase difensiva degli ospiti. Non accade più nulla fino al 91’ quando Biondi in contropiede spreca l’opportunità per chiudere la partita. Sul capovolgimento di fronte, invece, i padroni di casa vanno clamorosamente vicini al pareggio prima con Zibert, il cui tiro viene murato da un difensore, e sulla ribattuta con Gatto che da buonissima posizione spara alto. Nei restanti secondi di partita non si segnalano più palle gol ma i nerazzurri restano in dieci uomini in virtù dal cartellino rosso sventolato dal direttore di gara nei confronti di Montero.

La sconfitta odierna lascia il Bisceglie inchiodato a quota 20 punti in classifica al terzultimo posto in attesa delle altre gare del pomeriggio. Il prossimo appuntamento per gli stellati sarà la trasferta in casa della Virtus Francavilla prevista domenica 15 marzo alle ore 17.30. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-CATANIA 0-1 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE: Casadei (57’ Messina), Diallo, Mastrippolito (83’ Longo), Montero, Gatto, Karkalis, Joao Silva, Ferrante (68’ Nacci), Trovade (68’ Rafetraniaina), Zibert, Petris (83’ Ungaro). A disp: Tarantino, Dellino, Armeno, Abonckelet, Murolo, Tessadri. All: Mancini

CATANIA: Furlan, Mbende, Vicente (46’ Biagianti), Silvestri, Capanni (65’ Biondi), Di Molfetta (78’ Manneh), Beleck (86’ Esposito), Curcio, Salandria, Pinto, Calapai. A disp: Martinez, Welbeck, Curiale, Saporetti, Marchese, Di Grazia. All: Lucarelli

MARCATORI: 63’ Salandria

AMMONITI: 19’ Vicente (C), 61’ Capanni (C), 73’ Montero (B), 90’ Silvestri (C)

ESPULSI: 93’ Montero (B)

ARBITRO: Di Cairano (Ariano Irpino). ASSISTENTI: Caso (Nocera Inferiore), Festa (Avellino)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE C