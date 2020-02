Il candidato premio Nobel per la pace Odino Faccia ricevuto dal Sindaco Angarano

Ieri mattina il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, assessori e consiglieri comunali, hanno accolto a palazzo di città il cantante italo-argentino Odino Faccia, candidato al premio Nobel per la pace 2020 e nominato dal Vaticano “voce ecumenica per la pace”. L’artista, che ha avuto il privilegio di scrivere come unico cantante al mondo con i testi di Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Barack Obama, era accompagnato da una delegazione dell’Onu, composta dal presidente della Fondazione Coreana “HWPL”, Ted Moon, e dai rappresentanti della Fondazione “Red Voz Por La Paz” in Italia, Antonella Serripierro, e Tunisia, Seif Eddine Ltaief.

Le due organizzazioni stanno cooperando per diffondere i valori della pace e della convivenza tra popoli. Odino Faccia, presidente mondiale di Red Voz por la Paz, terrà un concerto a Bari domani, 29 febbraio, insieme a musicisti di spessore provenienti da diverse nazioni, in occasione della settimana di Musica&Pace partita domenica scorsa, 23 febbraio, in concomitanza con l’arrivo di Papa Francesco. La candidatura al premio Nobel per la Pace di Odino Faccia è sostenuta da otto insigni personalità già vincitrici del premio, tra cui Perez Esquivel, e 23 organizzazioni mondiali, tra le quali Medici senza Frontiere, Onu e Unicef.

Graditissimi ospiti a Palazzo San Domenico, insieme alla delegazione, il Dott. Paolo Telesforo, amministratore delegato di Universo Salute – Opera Don Uva e i vertici della compagine societaria del gruppo, sostenitore della campagna di pace e partner dell’iniziativa nel solco dell’esempio del Fondatore Don Pasquale Uva.

“Ci abbiamo tenuto particolarmente ad ospitare Odino Faccia e l’intera delegazione per dare un sostegno simbolico della nostra Città alla campagna di pace che le fondazioni stanno portando in giro per il mondo e, in questo periodo, nel nostro territorio, soprattutto dialogando con gli studenti”, ha sostenuto il sindaco Angarano. “La musica, la cultura, sono uno straordinario veicolo di pace, hanno il potere di unire popoli, superare distanze, abbattere barriere, costruire ponti ideali ma solidissimi. Proprio quello di cui oggi abbiamo fortemente bisogno per sconfiggere chi semina paura, odio e intolleranza favorendo la diffusione dei valori positivi del rispetto, del dialogo, della fratellanza e della civile convivenza”.

Durante l’incontro i ragazzi dell’Associazione Bisceglie Illuminata ci hanno tenuto ad incontrare Odino Faccia e donargli una t-shirt come ricordo della visita a Bisceglie.