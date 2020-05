Il calcio a 5 chiude ufficialmente la stagione, da decidere criteri su promozioni e retrocessioni

Il calcio a cinque chiude ufficialmente i battenti per la stagione 2019/20. A comunicarlo nella giornata di ieri, 25 maggio, in videoconferenza il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque che ha ratificato la chiusura definitiva dei campionati nazionali di calcio a 5.

Durante la seduta odierna, il Consiglio Direttivo ha ricevuto le dimissioni irrevocabili di Andrea Montemurro dalla carica di presidente da lui occupata. La Divisione Calcio a cinque, ha reso noto che in base all’articolo 18 lett. B del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Vice Presidente Vicario Gabriele Di Gianvito sostituisce il Presidente Montemurro.

Resta ora da capire quali decisioni verranno prese in merito a promozioni e retrocessioni nella varie categorie nazionali. Per quel che concerne le compagine biscegliesi, se il Bisceglie Femminile non ha dubbi nella permanenza in A, lo stesso vale per la Diaz in Serie B. Da capire resta la posizione del Futsal Bisceglie, che con l’ultimo posto nel girone C di Serie A2 dovrà capire se ci sarà permanenza o retrocessione nel campionato cadetto.