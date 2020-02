“Il Buon Samaritano” si aggiudica bando “Orizzonti Solidali” / FOTO SERATA PREMIAZIONE

Diventerà presto realtà l’installazione di un impianto di riscaldamento e di refrigerazione nel Poliambulatorio “Il Buon Samaritano” di Bisceglie (piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 12) per rendere confortevoli gli ambienti sempre per tutti. Tutto ciò grazie al bando Orizzonti Solidali, indetto dalla Fondazione Megamark presieduta dal cav. Giovanni Pomarico, grazie al quale l’Epass si è aggiudicata 22mila euro proprio per l’obiettivo succitato.

Dodici le realtà che si sono aggiudicate in totale 260mila euro messi in palio dalla Fondazione per sviluppare progetti in ambito sociale, culturale, ambientale e di assistenza sanitaria sul territorio pugliese.

La premiazione-spettacolo, svoltasi domenica 9 febbraio al TeatroTeam di Bari, si è avvalsa anche della comicità degli attori pugliesi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, duo barese noto come ‘Toti e Tata’, e della voce potente e coinvolgente di Elisa.

“Il Poliambulatorio si occupa di offrire visite mediche gratuite ai non abbienti”, spiega la componente del direttivo Elisabetta Mastrototaro, “Colmiamo quel triste fenomeno che è la ‘sanità negata’. Lo staff è composto da più di cento volontari, da 40 tra medici e infermieri. Aggiudicarsi il contributo della fondazione è stato per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Abbiamo bisogno di fondi, ci sono tanti privati che ci aiutano, ma il riconoscimento di una fondazione così importante per noi è emozionante”.