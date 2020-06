Il Borgo delle Meraviglie: oltre 40 le attività che apriranno nel centro storico da luglio

I locali del centro storico di Bisceglie, per troppo tempo abbandonati, riapriranno il prossimo 4 luglio, quando prenderà ufficialmente il via Il Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa e sostenuta da Gal Ponte Lama, Associazione “Borgo Antico” e Confcommercio Bisceglie. Sono oltre 40, infatti, le attività vincitrici del bando che avranno gratuitamente a propria disposizione i locali della città vecchia per l’apertura dei propri “temporary shop”.

Le attività selezionate sono state scelte in base alla originalità, alla qualità e alla capacità di promuovere e raccontare, attraverso i propri prodotti, il territorio cittadino, la sua storia e la sua identità. Ma anche tenendo in considerazione la sostenibilità ambientale delle varie proposte, di produrre rifiuti zero nel packaging e nella possibilità di allestire i propri spazi con materiale di riciclo. “Il Borgo delle Meraviglie” sarà quindi un’iniziativa rispettosa del contesto cittadino che la accoglierà.

Il percorso commerciale che sarà inaugurato la prossima settimana spiccherà per la varietà dell’offerta e per la qualità della proposta. La “via della Porta” sarà popolata da negozi di moda, di prodotti agroalimentari, di souvenir e di bigiotteria, ma anche da fiorai, artisti, artigiani del legno, del vimini e del macramè, passando per le tante botteghe che torneranno ad ospitare gli antichi mestieri che hanno definito negli anni i costumi, gli usi e le conoscenze della nostra comunità cittadina.

La via commerciale, che partirà dal Teatro Garibaldi, antica sede della Porta Zappino, e giungerà fino alla Porta di Mare, sarà allestita con luminarie e addobbi ecosostenibili, per accogliere gli avventori ed accompagnarli idealmente nella loro passeggiata verso il mare.