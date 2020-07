Il Borgo delle Meraviglie, grande successo per il primo weekend / VIDEO

Tantissime persone hanno salutato con interesse e gioia l’avvio del Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da Gal Ponte Lama, Confcommercio Bisceglie e Associazione “Borgo Antico” che ha avuto il via lo scorso 4 luglio, quando commercianti, artigiani ed artisti hanno ripreso finalmente possesso dei locali del centro storico che per decenni li hanno ospitati. Per questo, a tagliare il nastro dell’inaugurazione, è stato Pasquale Todisco, storico orologiaio biscegliese ed ultimo artigiano e commerciante ad aver tenuto aperta la propria bottega nel Borgo Antico di Bisceglie fino a due decenni fa. È stato quindi lui a restituire idealmente il centro storico a tutti coloro che in passato hanno contribuito alla sua grandezza.

Il Borgo Antico si è presentato finalmente vivo, da via Cardinale Dell’Olio fino alla Porta di Mare, sul bellissimo porto turistico, animato dalla presenza di negozi di moda, di prodotti agroalimentari, di souvenir e di bigiotteria, ma anche di fiorai, artisti, artigiani del legno, del vimini e del macramè, passando per le tante botteghe che sono tornate ad ospitare gli antichi mestieri che hanno fatto la storia della nostra comunità.

Nel pomeriggio di domenica, anche lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani si è concesso una passeggiata tra le vie del Borgo delle Meraviglie. “Ogni volta che venivo a Bisceglie avevo la tristezza di vedere il centro storico sempre un po’ malandato. Vedere ora botteghe aperte e questo fiorire di iniziative mi riempie il cuore e ho l’impressione che sia davvero l’inizio di una nuova stagione”, ha commentato Veneziani.

Le oltre 40 attività del Borgo delle Meraviglie saranno aperte tutti i giorni a partire dalle ore 18.