Il biscegliese Riccardo Fusiello coreografo per l’Egribiancodanza di Torino

La compagnia Egribiancodanza di Torino ha selezionato il coreografo e danzatore biscegliese Riccardo Fusiello per la creazione di una nuova opera per l’ensemble, nel biennio 2021-2022.

Diplomatosi all’ Atelier di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, durante e anche dopo il corso di perfezionamento a Berlino, Fusiello studia presso importanti coreografi, divenendo anche assistente coreografo di Cesc Gelabert per lo spettacolo “Il futuro è in ritardo”. Parallelamente all’attività di coreografo e danzatore, insegna danza contemporanea e tiene corsi per bambini, oltre che laboratori di creazione coreografica.

Dopo numerose collaborazioni e importanti riconoscimenti, fonda nel 2012, a Milano, la compagnia di teatrodanza Sonenalé con Agostino Riola, regista e organizzatore. L’intesa nasce in realtà già nel 2008, per lo spettacolo “Il signor P”, prodotto dal Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Successivamente, nel 2009, la coreografia “Depende”, di Fusiello e interpretata da Riola, viene selezionata per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore di ANTICORPI XL – network della giovane danza d’autore, a Ravenna. Altri progetti degni di nota del duo sono “Your Happy Sad Songs” selezionato e coprodotto da E45 Napoli Fringe Festival – Fondazione Campania dei Festival, “Connections”, in collaborazione con il National Theatre di Londra e “Lo Spazio delle Relazioni”, ideato da Fusiello, portato in scena in Danimarca presso il Scenekunst di Aarhus.

Nel 2015 la compagnia trasferisce la propria sede a Bisceglie, avviando una nuova fase del proprio percorso artistico. Qui, con il progetto “Lo Spazio delle Relazioni”, che prevede il coinvolgimento del territorio e dei suoi abitanti in una serie di esperimenti coreografici, ottiene il contributo della Regione Puglia.

Collabora a livello locale, inoltre, con Palazzo Tupputi – Laboratorio Urbano, Sistema Garibaldi e Teatro Pubblico Pugliese, con l’associazione Madimù e con Libero Corpo.