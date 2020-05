Il biscegliese Lino Ricchiuti nominato vice responsabile nazionale Imprese per Fratelli d’Italia

“Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia rinnovata, con la piena consapevolezza di andare incontro ad una fase molto delicata e decisiva dal punto di vista economico per il futuro del nostro Paese”, parte così il messaggio di ringraziamento del biscegliese Lino Ricchiuti alla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in seguito all’affidamento, nel nuovo organigramma del partito, del ruolo di vice responsabile nazionale Imprese e mondi produttivi.

“Le piccole imprese, i lavoratori autonomi già accerchiati da Agenzia delle Entrate, dalla ex Equitalia e dalle banche ora dovranno reggere il duro colpo inferto da una pandemia mondiale. Senza un anno zero sarà difficile ripartire e su questa linea continuerà il mio operato (gratuito) pur conoscendo la diversa mentalità che contrappone i garantiti ai non garantiti, con la quale continuiamo a ‘confrontarci non senza difficoltà ogni giorno”, scrive Ricchiuti sulla sua pagina Facebook.