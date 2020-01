Il biscegliese Ettore Loconsolo in maglia azzurra per i Mondiali ciclocross

Prestigiosa convocazione in nazionale italiana per il ciclista biscegliese Ettore Loconsolo, che rappresenterà i colori azzurri ai Mondiali di ciclocross in programma a Duebendorf, in Svizzera, domenica 2 febbraio.

Loconsolo, tesserato della Cps Professional Team e fresco bronzo ai Campionati Italiani di specialità, gareggerà nella categoria Juniores, a fianco dei compagni azzurri Davide Preto, Filippo Agostinacchio, Lorenzo Masciarelli e Bryan Olivo, team creato dal Coordinatore delle squadre nazionali, Davide Cassani, che verrà guidato dal Ct Fausto Scotti e dal collaboratore tecnico Luigi Belli.

Per il sedicenne biscegliese si tratta della terza convocazione in maglia azzurra.

In foto, a destra, Ettore Loconsolo premiato ai campionati Italiani