Il biscegliese Antonio Caggianelli protagonista a teatro con l’opera “Ylvàrian”

Nuova importante esperienza per il ballerino e coreografo biscegliese Antonio Caggianelli, reduce dall’ultimo lavoro teatrale alla cura delle coreografie dell’opera “Ylvàrian – La Scala di Corallo”, spettacolo messo in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio all’ “AncheCinema” di Bari.

Ideata dal compositore e polistrumentista bitontino Davide Cappiello, a capo di un cast interamente pugliese, l’opera ha visto la rappresentazione teatrale indipendente di genere fantasy/fantascientifico che narra, attraverso i linguaggi artistici di musica, danza, canto, grafica 3D e video, una genesi alternativa del pianeta Terra secondo una visione moderna.

Linguaggi in musica che il biscegliese Antonio Caggianelli ha tradotto in coreografie, danzate dal corpo di ballo composto da Maria Bombini, Laura Bovino, Roberta Cataldo, Alessia De Robertis, Ilaria De Robertis, Moreno Duni, Erika Loprieno e Marina Monopoli.

Un’opera altamente innovativa e di sperimentazione in cui Caggianelli ha dato il suo centrale contributo, lavoro che conferma l’ascesa al panorama nazionale del coreografo biscegliese, attualmente impegnato anche nel cast della commedia musicale di Garinei e Giovannini “Aggiungi un posto a Tavola”, in tournée in tutta Italia.