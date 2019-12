Il Bisceglie Femminile ufficializza l’acquisto di Colosimo

Si chiama Francesca Colosimo l’acquisto dicembrino operato dal Bisceglie Femminile nelle ultime ore prima della chiusura del mercato di riparazione.

Centrale tarantina, classe 1991, Colosimo ha iniziato la sua carriera giocando a calcio a 11. Una passione nata a 4 anni e coltivata sino ai 18. Poi il passaggio del neo acquisto biscegliese al futsal con l’esperienza nelle fila del Martina. Il passo successivo è di quelli belli grossi, Colosimo approda allo Statte di Marzella dove militerà per un biennio. Terminata l’esperienza nella sua terra, Colosimo prima fa ritorno a Martina Franca, poi approda al Futsal Molfetta di Diego Iessi. Per motivi di lavoro Colosimo ha dovuto lasciare i campi di calcio a cinque per alcuni mesi, ora l’opportunità chiamata Bisceglie Femminile con la vetrina della Serie A, “In carriera ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze positive”, esordisce Colosimo, “tra le quali le Final Eight di Coppa Italia. Non vedo l’ora di tornare e potermi mettere in gioco nuovamente. Il colloquio con il vice presidente Abbattista mi ha convinta a scegliere questa strada, approdando in una squadra che sembra come una famiglia e che spero possa darmi la possibilità di provare nuove emozioni”. Sulle prospettive future in maglia neroazzurra Colosimo va con i piedi ben salti per terra, “Ora penso solo ad allenarmi e mettermi a disposizione del mister e delle mie compagne, molte delle quali già conosco e che stimo moltissimo, poi aspetteremo le gare ufficiali per vedere a che punto sono dal punto di vista fisico e quanto dovrò lavorare per mettermi in pari con le altre”.