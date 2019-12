Il Bisceglie Femminile si gioca la Final Eight nell’ultima d’andata

Dall’inferno al paradiso, tutto in quaranta minuti. È l’estrema sintesi di cosa potrebbe accadere, domenica 22 dicembre, in occasione di Bisceglie Femminile-Futsal Florentia, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, con calcio d’inizio previsto alle ore 16.00, anziché le canoniche 17.00, per garantire la contemporaneità degli incontri nell’ultimo turno del girone d’andata.

Bisceglie reduce dall’eliminazione in Coppa delle Divisione ad opera dell’Italcave Real Statte, ma dal giorno dopo il tecnico Nico Ventura ha focalizzato l’obiettivo sulla gara di domenica, quando al PalaDolmen capitan Nicoletti e compagne hanno la possibilità di poter centrare una incredibile qualificazione all’edizione 2019 della Final Eight di Coppa Italia. In caso di affermazione da parte delle neroazzurre sulle toscane e contemporaneo pareggio o sconfitta della Virtus Ragusa in casa delle scudettate della Futsal Salinis, la classifica premierebbe il Bisceglie Femminile come ottava squadra che staccherebbe il pass per disputare la competizione che assegna la coccarda tricolore. Pugliesi che in campionato sono reduci da tre risultati utili consecutivi (2 pareggi e 1 vittoria), di fronte una Futsal Florentia reduce da quattro sconfitte consecutive e che lontano da casa ha vinto solo a Ragusa (2-3).

Bisceglie Femminile-Futsal Florentia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook: Bisceglie Femminile a partire dalle ore 15.55, in collaborazione con la redazione di Puglia5.