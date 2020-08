Il Bisceglie Femminile parte dalla guida tecnica: Nico Ventura

Non poteva che ripartire dalla guida tecnica il progetto 2020/21 del Bisceglie Femminile che in vista del prossimo campionato di Serie A di calcio a 5, ha rinnovato il rapporto di collaborazione con il tecnico Nico Ventura.

L’allenatore biscegliese ha preso la squadra in corsa nella prima settimana del dicembre 2019 portandola ad una importantissima qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Un lavoro che nel girone di ritorno è stato bruscamente stoppato dalla pandemia, ma che potrà continuare nella prossima stagione con rinnovato entusiasmo. Per l’ex tecnico di Olimpiadi e Arcadia la possibilità, inoltre, di poter pianificare il mercato estivo assieme alla dirigenza e lavorare sin dalla fase di preparazione ad un progetto impostato secondo le proprie attitudini e concetti di tecnico-tattici.

Dirigenza neroazzurra da tempo a lavoro anche sul versante legato al roster con la ferma intenzione di onorare al meglio il nome di Bisceglie nel panorama dalla massima categoria nazionale del futsal femminile.