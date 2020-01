Il Bisceglie Calcio ufficializza tre nuovi innesti in rosa

In un solo pomeriggio il Bisceglie Calcio va a rinvigorire la sua rosa ufficializzando ben tre nuovi arrivi nella città dei Dolmen con gli acquisti di Josè Luis Sierra, Jeremy Petris e Federico Nacci.

Attaccante cileno classe 1997, Sierra cresce nel settore giovanile dell’Espanola, squadra di Primera Divisione (Serie A cilena) sino a raggiungere la prima squadra della quale ha fatto parte sino a poche settimane fa. Ora l’acquisto da parte del Bisceglie che va così a rinforzare il reparto d’attacco.

Con la formula del prestito arriva invece Jeremy Petris, centrocampista classe 1998 che predilige giocare sul fronte di destra. La carriera del francese parte nel Paris Fc, mentre il suo approdo in Italia è datato 2017 nella fila del Gozzano (Serie C girone A). Dopo sei mesi Petris passa al Crotone per poi fare ritorno nella compagine novarese in prestito. Adesso l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia neroazzurro stellata.

Discorso che vale anche per il classe ’98 Federico Nacci, centrocampista centrale che ha militato nelle squadre giovanili di Juventus, Torino e Alessandria, prima di fare il grande passo tra i professionisti con la maglia del Pisa nel 2017/18 in Serie B. Negli ultimi anni Nacci ha alternato le sue prestazioni tra Pisa, Paganese e Lecco, prima di fare la sua esperienza in Puglia con la maglia del Bisceglie.