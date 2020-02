Il Bisceglie Calcio torna al “Ventura”, ospite la Viterbese nel turno infrasettimanale

L’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nord Italia ha portato all’annullamento di numerosi eventi sportivi, tra cui il turno infrasettimanale di Serie C dei raggruppamenti settentrionale e centrale, ma il girone C scenderà regolarmente in campo. Alla luce di ciò Bisceglie e Viterbese si affronteranno, oggi pomeriggio alle 18.30, al “Ventura” nel match valido per il ventottesimo turno di campionato.

Momento complesso per i nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive negli scontri diretti contro Sicula Leonzio (leggi qui) e Picerno (leggi qui), e a secco di reti da 315’. La sterilità offensiva è il problema principale della squadra in questa stagione come testimoniano i soli 19 gol fatti nel corso del torneo, un dato che colloca i biscegliesi al secondo posto nella speciale classifica dei peggiori attacchi davanti al solo Rende fermo a quota diciotto. I risultati delle ultime settimane, inoltre, hanno allontanato in maniera quasi definitiva la possibilità per Ebagua e soci di evitare i play-out di fine stagione anzi l’obiettivo principale dei nerazzurri nelle ultime undici giornate sarà, con ogni probabilità, quello di collezionare più punti possibili per disputare gli spareggi nelle migliori condizioni. A tal proposito, l’imperativo è quello di mantenere il vantaggio su Rieti e Rende per evitare la retrocessione diretta ma occorrerebbe anche recuperare le tre lunghezze di ritardo dalla Sicula Leonzio per beneficiare del fattore campo e di due risultati su tre nelle sfide di fine stagione. Molti assenti ed emergenza in attacco per mister Mancini che non ha inserito nella lista dei convocati Borghetto, Zibert, Romani, Gatto ed Ebagua ma può contare sul rientro dalla squalifica di Karkalis in difesa.

Dall’altra parte anche la Viterbese arriva alla partita in un momento non brillante visti i due stop maturati negli ultimi due match contro Vibonese e Potenza che hanno relegato la formazione guidata in panchina da Antonio Calabro all’undicesimo posto, fuori dalla zona play-off. I laziali, però, contano sul calendario per rientrare prepotentemente nelle zone nobili della classifica infatti incontreranno, a partire dal Bisceglie, una in fila all’altra le ultime tre della classe. Grande ex dell’incontro il difensore Toni Markic, in maglia nerazzurra dal 2017 fino al luglio scorso. La buona notizia per i nerazzurri sono le assenze per squalifica dell’ex Bari De Falco in mediana e dell’attaccante Tounkara, miglior realizzatore dei suoi con 9 reti. La gara d’andata dello scorso 13 ottobre vide prevalere di misura i laziali grazie alla rete di Errico in apertura di ripresa.

La partita sarà diretta da Francesco Cosso di Reggio Calabria coadiuvato da Massimiliano Bonomo di Milano e Fabrizio Giorgi di Legnano. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DI SERIE C