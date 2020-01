Il Bisceglie Calcio riparte dall’ostica trasferta di Catanzaro

Primo impegno del 2020 per il Bisceglie Calcio che, dopo la lunga sosta dovuta alle festività ed allo sciopero indetto dalla Lega Pro per le gare dello scorso 22 dicembre, torna in campo in trasferta, domani pomeriggio alle ore 15, contro il Catanzaro per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà per i nerazzurri contro una formazione reduce da un girone d’andata al di sotto delle aspettative della vigilia. I calabresi, infatti, ad inizio stagione risultavano fra le squadre candidate a lottare per la promozione in Serie B, ma attualmente occupano il sesto posto in classifica con 29 punti, a venti lunghezze di ritardo dalla capolista Reggina. Tuttavia la rosa a disposizione del tecnico Grassadonia può annoverare in rosa calciatori di grande esperienza e qualità tecniche per la categoria come Fischnaller e Kanoute.

La speranza in casa Bisceglie è quella di replicare la buona prestazione della gara d’andata, disputatasi al “Ventura” lo scorso 1 settembre, che vide le due squadre impattare sul risultato di 1-1. Da quella sfida di inizio campionato molte cose sono cambiate nel gruppo nerazzurro, precipitato al quartultimo posto in classifica, dopo un buon avvio, in virtù della lunga serie di partite, ben quattordici, senza vittorie. I tre punti mancano infatti dal blitz esterno di Avellino dello scorso settembre e, dato ancor più emblematico delle difficoltà degli stellati, in tutto il girone d’andata il Bisceglie non è mai riuscito a fare bottino pieno al “Ventura”. L’avvento di mister Mancini in panchina, però, ha permesso a Piccinni e soci di invertire parzialmente la rotta. Prima della sosta, infatti, i nerazzurri erano riusciti ad inanellare una serie di quattro risultati utili consecutivi ed avevano mostrato notevoli progressi in zona offensiva lasciando al Rende il triste primato di peggior attacco del campionato.

Questi segnali positivi sono proprio quelli dai quali deve ripartire il Bisceglie per tentare di uscire dal “Ceravolo” con un risultato di rilievo che rilancerebbe le ambizioni di salvezza diretta del team stellato, attualmente distante otto lunghezze. Proprio nel pomeriggio di ieri, inoltre, la classifica del girone C ha subito uno scossone nelle posizioni di coda in virtù della penalizzazione di quattro punti comminata al Rieti a causa delle note difficoltà societarie che hanno colpito il club laziale nel mese di novembre. In seguito alla sanzione, i laziali sono precipitati all’ultimo posto con soli 8 punti, a meno sei dagli stellati che hanno così aumentato il vantaggio sull’ultima posizione che significherebbe retrocessione diretta in Serie D. La società del patron Nicola Canonico, al di là delle difficoltà altrui, vuole fortemente raggiungere il traguardo fissato ad inizio campionato e si è già mossa in questa prima fase di calciomercato facendo registrare l’acquisto del centrocampista Romani dal Fossano, che potrebbe esordire già domani pomeriggio, e la cessione di Letizia al Rimini.

L’incontro tra Catanzaro e Bisceglie sarà diretto dal Valerio Maranesi di Ciampino coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)