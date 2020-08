Il Bisceglie Calcio riparte dal Direttore sportivo Livio Scuotto

Si mette ufficialmente in moto il Bisceglie Calcio nell’allestimento dell’organico per la stagione 2020/21.

Attraverso una nota diramata nella serata di mercoledì 12 agosto, il sodalizio nerazzurro ha ufficializzato la carica di presidente per Vincenzo Racanati. New entry ufficiale per Vito D’Addato, già vicepresidente dell’Unione Calcio Bisceglie, che ricoprirà il ruolo di referente unico della comunicazione.

Il primo nuovo tassello nell’ambito tecnico, invece, riguarda l’approdo a Bisceglie del Direttore sportivo Livio Scuotto.

Nato a Napoli il 20 febbraio 1975, Scuotto vanta una lunga esperienza come giocatore in Lega Pro, serie D ed Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha successivamente indossando, tra le altre, le casacche di Casertana, Benevento, Ercolanese, Arzanese, Isernia, Solofra, Potenza, Picerno e Gladiator. Scuotto, inoltre, è stato il primo giocatore italiano a trasferirsi in Cina, vestendo la maglia dello Shenzen nella serie A cinese.



Terminata la carriera da giocatore, nel 2018 arriva a ricoprire il ruolo di Direttore sportivo dell’Afragolese (Eccellenza) e, successivamente, del Giugliano, in serie D, campionato concluso con l’approdo ai playoff (terzo posto).

“Sono onorato di poter lavorare in una piazza storica e blasonata come Bisceglie – afferma Scuotto -. Come ho fatto nelle esperienze precedenti, darò tutto me stesso per questa piazza. Ringrazio la società per la fiducia concessami”.