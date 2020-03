Il Bisceglie Calcio rinvia la ripresa dei lavori al 3 aprile

Slitta la ripresa degli allenamenti in casa Bisceglie Calcio. Contrariamente a quanto annunciato in un comunicato rilasciato nella giornata di lunedì (leggi qui) e alla luce dell’evolversi della situazione legata all’emergenza coronavirus, il club nerazzurro ha annunciato che la squadra tornerà ad allenarsi il prossimo 3 aprile.

La decisione è stata presa, come si legge nella nota diramata sui canali ufficiali della società, anche in virtù della presa di posizione della Federazione Medico Sportiva Italiana che ha raccomandato alle società professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile. Il sodalizio stellato, infine, ha precisato che si atterrà alle disposizioni vigenti e con la collaborazione dello staff medico valuterà se in quella data sarà effettivamente possibile la ripresa dei lavori. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)