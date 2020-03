Il Bisceglie Calcio ospita il Catania in un “Ventura” a porte chiuse

Nuovo impegno casalingo per il Bisceglie Calcio che, dopo il 2-2 in rimonta di Terni (leggi qui), torna a giocare al “Ventura” ed ospita, oggi pomeriggio alle 15, il Catania nell’incontro valido per il trentesimo turno del campionato di Serie C. La partita sarà disputata a porte chiuse a seguito delle misure precauzionali decise dal Governo a causa dell’emergenza Coronavirus che prevedono, tra le altre, la chiusura al pubblico degli stadi almeno fino al prossimo 3 aprile.

Al di là del mancato supporto dei tifosi, i nerazzurri devono assolutamente centrare i tre punti per alimentare le proprie chance in chiave salvezza ed a questo proposito sarebbe fondamentale tornare a fare punti tra le mura amiche dove negli ultimi due incontri sono arrivate due sconfitte contro Sicula Leonzio e Viterbese. L’imperativo in casa stellata è quello di ripartire dal carattere mostrato negli ultimi venti minuti del match contro la Ternana nel quale Montero e soci sono riusciti a recuperare lo svantaggio di due reti, peraltro con un uomo in meno vista l’espulsione di Turi. Proprio il difensore ex Bari ed il compagno di reparto Hristov sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo e costringeranno mister Mancini a ridisegnare il pacchetto difensivo. Non rientrano nella lista dei convocati, inoltre, i lungodegenti Borghetto e Romani oltre ad Ebagua, Sierra, Camporeale e Cardamone.

Il Catania arriva alla gara reduce da un buon momento con cinque risultati utili consecutivi nei quali gli etnei hanno raccolto tre vittorie e due pareggi, risalendo la classifica fino all’attuale sesto posto a quota 44 punti. La compagine guidata dall’ex bomber del Livorno Cristiano Lucarelli è certamente una delle più attrezzate della categoria con calciatori esperti come Biagianti, Marchese e Curiale affiancati da giovani molto interessanti come gli attaccanti Di Molfetta ed i centrocampisti Biondi e Nana Welbeck. Anche gli etnei, tuttavia, sono costretti a far fronte ad alcune defezioni viste le assenze, per squalifica, di Mazzarani e Rizzo e, per infortunio, di Barisic, Dall’Oglio e Noce. Nell’incontro d’andata, disputatosi allo stadio “Massimino” lo scorso 23 ottobre, una splendida rete di Ebagua in pieno recupero permise ai nerazzurri di agguantare il pareggio.

La sfida tra Bisceglie e Catania sarà diretta da Michele Di Cairano di Ariano Irpino coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Fabio Mattia Festa di Avellino. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

