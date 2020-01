Il Bisceglie Calcio lotta ma cede di misura al Potenza

Una rete di França a poco meno di un quarto d’ora dal termine condanna il Bisceglie Calcio alla sconfitta sul difficile terreno di gioco del Potenza, quinta forza del campionato, nel match valevole per il ventitreesimo turno di Serie C.

Padroni di casa in campo con il consueto 3-4-3 con França al centro del tridente. Più guardingo mister Mancini che schiera i suoi con il 3-5-1-1 nel quale torna titolare tra i pali Casadei. Davanti a lui Turi, Hristov e Karkalis compongono il pacchetto difensivo, in mediana trova spazio l’ultimo arrivato Trovade (leggi qui) assieme a Rafetraniaina e Nacci mentre sugli esterni giocano Petris ed Armeno. Romani agisce a supporto dell’unica punta Montero, schierato al posto di Ebagua, non convocato.

Brividi in avvio di gara per i padroni di casa, all’ 8’ Montero sfonda sull’out di destra, supera Giosa, entra in area e da posizione defilata costringe Ioime ad un difficile intervento. Dieci minuti più tardi nerazzurri ancora pericolosi con la gran conclusione di Trovade che sfiora la traversa. Passato il pericolo i lucani prendono in mano le redini del match, ma complice l’ottima prestazione in fase di non possesso dei biscegliesi si rendono pericolosi, nell’arco della prima frazione, solo con un calcio di punizione di Emerson al 32’. Il tentativo dello specialista brasiliano, però, finisce alto di pochissimo.

Al rientro dagli spogliatoi il Potenza opta per due sostituzioni e manda in campo Viteritti e D’Angelo per Di Somma e Longo. In avvio di ripresa i padroni di casa attuano un forcing alla ricerca del vantaggio, al 48’ occasionissima per França sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma l’acrobazia dell’esperto attaccante rossoblù si spegne sul fondo per un niente. Tre minuti più tardi è il neo entrato D’Angelo a provarci con una gran botta dalla distanza disinnescata in corner da Casadei che si ripete al 60’ sulla traiettoria insidiosa calciata su punizione da Dettori. Con il trascorrere dei minuti le occasioni da gol per i lucani si affievoliscono ed il Bisceglie sembra poter riuscire a conservare il pari fino al fischio finale. La mossa che, però, cambia l’esito dell’incontro arriva al 72’ quando entra in campo Golfo tra i padroni di casa. Al 76’ Casadei è ancora una volta attento sul tentativo di Dettori, ma sessanta secondi più tardi proprio Golfo imbecca l’eterno França il quale entra in area e fa esplodere il “Viviani” con un sinistro terrificante che trafigge l’incolpevole portiere nerazzurro. Il gol costringe i nerazzurri a spostare il baricentro in avanti, nei pochi minuti restanti, alla ricerca del pari e mister Mancini inserisce anche Ungaro e Sierra ma la mossa non sortisce effetti, anzi a due minuti dal novantesimo serve un altro intervento di Casadei per negare il 2-0 ad uno scatenato Golfo, bravo a superare la difesa avversaria e ad incrociare con il destro. Le poche speranze nerazzurre svaniscono ad un giro di lancette dal termine del tempo regolamentare quando Rafetraniaina, già ammonito, commette un fallo a centrocampo e lascia i propri compagni in inferiorità numerica. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine delle ostilità condannando gli stellati alla seconda sconfitta esterna consecutiva.

Lo stop odierno lascia il Bisceglie a quota 17 punti in classifica al quartultimo posto della graduatoria. In virtù dei risultati odierni la distanza dalla salvezza diretta aumenta ad undici lunghezze. Il prossimo impegno per i nerazzurri sarà la sfida casalinga contro l’Avellino in programma domenica prossima, 2 febbraio alle ore 15. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

POTENZA-BISCEGLIE 1-0 (p.t. 0-0)

POTENZA: Ioime, Panico (72’ Golfo), Dettori, Coccia, França, Ricci (81’ Coppola), Murano (72’ Isgrò), Giosa, Emerson, Di Somma (46’ D’Angelo), Longo Se. (46’ Viteritti). A disp: Breza, Iuliano, Grande, Gassama, Cirone, Volpe, Ferri Marini. All: Raffaele.

BISCEGLIE: Casadei, Nacci, Armeno (80’ Mastrippolito), Montero (83’ Sierra), Rafetraniaina, Romani (60’ Gatto), Karkalis, Turi, Hristov, Trovade (80’ Ungaro), Petris. A disp: Borghetto, Tarantino, Camporeale, Abonckelet, Longo Sa., Ungaro, Ferrante, Tessadri, Zibert. All: Mancini

MARCATORI: 77’ França

AMMONITI: 10’ Di Somma (P), 27’ Trovade (B), 31’ Turi (B), 62’ Petris (B), 80’ Rafetraniaina (B), 94’ Karkalis (B)

ESPULSO: 89’ Rafetraniaina (B)

ARBITRO: Bitonti (Bologna). ASSISTENTI: Lattanzi (Milano), Buonocore (Marsala)

